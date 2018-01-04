Трамп распустил Комиссию по расследованию нарушений на выборах в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о роспуске Комиссии по расследованию нарушений на американских выборах федерального уровня, сформированной в мае 2017 года, сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, дальнейшим рассмотрением входивших в компетенцию комиссии вопросов займется Министерство внутренней безопасности США, которое должно будет также определить дальнейший план действий, передает ТАСС.

Комментируя свое решение, глава Белого дома отметил, что многие штаты отказались предоставить Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США базовую информацию по соответствующим запросам, несмотря на наличие существенных доказательств мошенничества во время выборов.

Напомним, в феврале прошлого года советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в числе участников голосования на выборах главы Белого дома в 2016 году оказались лица, не имеющие гражданства Соединенных Штатов; умершие люди, а также зарегистрированные в двух штатах избиратели.