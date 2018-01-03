В штате Нью-Йорк загорелся дом Билла и Хиллари Клинтон

В доме Билла и Хиллари Клинтон, расположенном в американском городке Чаппакуа (округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк), в среду возник пожар, сообщил телеканал NBC.

По его данным, возгорание произошло около 15.00 по местному времени (23.00 мск). В настоящий момент с огнем борются пожарные. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС.

По сообщениям СМИ, у четы Клинтон в собственности имеется также особняк в Вашингтоне, округ Колумбия.

Напомним также, в феврале прошлого года госсекретарь США Рекс Тиллерсон приобрел дом в фешенебельном районе Вашингтона Калорама, рядом с особняками Иванки Трамп и Барака Обамы.