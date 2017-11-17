Минобороны заявило о возвращении акванавтов в российскую армию

В России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины более 400 метров, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«На первом этапе подготовка будет проходить в городе Ломоносове на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий. Второй этап подготовки будет включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ», – сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что погружение на глубины свыше 400 метров планируется провести с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» с использованием глубоководного водолазного комплекса.

«Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт», – также говорится в сообщении Минобороны.

В ноябре вице-адмирал запаса Петр Святашов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как российские водолазы совершили новый прорыв. Водолазы-глубоководники впервые осуществили экспериментальный спуск на рекордную глубину 317 метров с выходом на грунт.