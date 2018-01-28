Мужчину застрелили во время ссоры на Славянском бульваре в Москве

На Славянском бульваре в Москве ссора двух мужчин переросла в стрельбу, один из них убит, сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе главка МВД по городу подтвердили, что у дома 2 по Славянскому бульвару «обнаружен труп с огнестрельными ранениями».

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что мужчина «погиб на месте».

Сейчас следователи выясняют личность убитого.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что убийца скрылся, его разыскивает полиция.

По словам источника, между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которого один из участников конфликта застрелил другого.

Позднее старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что инцидент произошел у подземного перехода вблизи остановки «Славянский бульвар». Убит мужчина 1989 года рождения. По предварительным данным, стреляли из травматического пистолета.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК ("Убийство").