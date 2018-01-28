Зоозащитники устроили драку у цирка в Одессе

У здания Одесского цирка во время акции протеста против эксплуатации животных произошла драка, сообщают СМИ.

Инцидент произошел из-за того, что проходивший мимо мужчина заявил зоозащитникам, что они «проплачены». Ссора переросла в драку, в результате которой даже опрокинули лоток с сувенирами, сообщает «Таймер Одесса».

В день акции протеста в здании цирка должно пройти шоу итальянского цирка «Орфей».

В Сети опубликовано видео драки у цирка (содержит ненормативную лексику).