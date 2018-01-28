Пушков в связи с победой Земана отметил здравомыслие чехов

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал оценку победе Милоша Земана на президентских выборах в Чехии.

«На выборах президента Чехии – вопреки мощной информационной кампании – победил Милош Земан», – написал Пушков в Twitter.

«Прожив в Праге пять лет, я был впечатлен здравым смыслом этого народа, – продолжил сенатор. – Победа Земана – это и ответ чехов на сложный период в эволюции ЕС. И, конечно, демонстрация независимого чешского духа».

Напомним, Милош Земан переизбран президентом Чехии. Он получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника – экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша – проголосовали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%. Российский президент Владимир Путин направил Земану поздравительную телеграмму.