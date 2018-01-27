Умер журналист-международник Борис Туманов

Журналист-международник Борис Туманов скончался на 80-м году жизни, сообщил его сын Григорий.

Об этом на своей странице «Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», – написал Григорий Туманов в Facebook.

О дате прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Борис Туманов долгое время работал собственным корреспондентом «Известий» и ТАСС в Африке, вел программы на радио и публиковался в зарубежных СМИ.