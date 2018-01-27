Starbucks поймала Кличко на лжи

В Starbucks Corporation даже не осведомлены о своих планах покорения украинского рынка, сообщили в пресс-службе компании.

Как передает издание «Капитал», во время выступления на панельной дисскусии «Киев как новый глобальный технохаб» мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что компания Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы этот старт был успешным.

«Мы не планируем работу в Украине», – ответили в пресс-службе компании, отказавшись от более развернутого комментирования данной темы.

Напомним, цены в российских кофейнях Starbucks оказались самыми высокими в мире – в пять раз выше, чем в США, при сопоставлении еще нескольких показателей, следует из данных аналитической компании ValuePenguin, которая составила так называемый «индекс латте».