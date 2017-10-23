Китайские СМИ: Lada вытесняет японские и немецкие авто в КНР

Выход крупнейшей российской автокомпании «АвтоВАЗ» бросает вызов японским и немецким маркам, которые занимают в поднебесной ключевые позиции, сообщает китайский телеканал «Феникс».

Сейчас наиболее популярными автомобилями в Китае являются японские и немецкие, в частности, марок Honda и Volkswagen, однако высокие продажи, отмечает телеканал, не говорят об отсутствии проблем, из-за которых у этих авто становится меньше поклонников, передает РИА «Новости».

От японских марок китайцы отказываются по «историческим причинам», а от немецких – из-за дизельного скандала в концерне Volkswagen, сообщает канал.

По оценке китайского ТВ, у российской модели Lada XCODE есть все шансы потеснить Honda и Volkswagen на рынке Поднебесной. Флагман «АвтоВАЗа» опирается на технологии итальянских, французских, японских и немецких производителей. Кроме того, автомобиль выглядит современно и является износостойкой, добавляет телеканал.

Тем временем, в России автомобильный рынок вышел из пятилетнего кризиса. В январе-сентябре 2017 года «АвтоВАЗ» сократил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 7,5 раза – до 4,5 млрд рублей.