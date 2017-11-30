Опубликовано тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов

В соцсетях опубликовано совместное дружеское фото экс-президента США Барака Обамы и лидера радикальной организации «Нация ислама» Луиса Фаррахана.

Фото было сделано в 2005 году, его не опубликовали сразу потому, что снимок мог повлиять на политическое будущее Обамы, сообщает журналист Бенни Джонсон в своем Twitter.

News photographer kept this 2005 photo of Obama & Nation of Islam leader Louis Farrakhan secret for Obama's entire political career because it would have “made a difference” to Obama’s political future. pic.twitter.com/zLIgp9WZrR — Benny (@bennyjohnson) 25 января 2018 г.

Луис Фаррахан – американский общественный деятель. Лидер радикальной организации «Нация ислама». Деятельность Фаррахана подвергается критике, его часто обвиняли в расизме и антисемитизме. Сам он выражал поддержку Обаме, но тот старался отстраниться от такого союзника.