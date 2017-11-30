В Кремле отреагировали на обвинения в торговле северокорейским углем

В Кремле не слышали официальных заявлений об обвинениях в экспорте угля КНДР, Россия соблюдает все международные правила, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не слушайте неназванные источники в разведкругах. Нет, мы не собираемся проверять. Мы не слышим никаких официальных заявлений на этот счет. Россия – ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила», – передает РИА «Новости» слова Пескова

Напомним, ранее сообщалось, что по словам неназванных источников из разведки неких западноевропейских стран, северокорейский уголь, возможно, был поставлен в Южную Корею и Японию через Россию в нарушение санкций Совета Безопасности (СБ) ООН.