Актера фильмов для взрослых не пустили на «порно-Оскар» из-за домогательств

Организаторы премии AVN Awards, более известной как «Оскар» для порнофильмов, отказались сотрудничать с режиссером фильмов для взрослых и известным порноактером Роном Джереми из-за поступающих в его адрес обвинений в домогательствах и изнасилованиях.

С заявлениями о неподобающем поведении 64-летнего актера за последние 30 лет выступили более 12 женщин. При этом пять предполагаемых жертв заявили, что подверглись изнасилованиям и домогательствам со стороны Джереми, пишет Daily Mail.

Обвинения против кинематографиста в основном выдвинули порноактрисы, но среди обвинителей есть и поклонницы Джереми. Так, одна жительница штата Мичиган заявила, что мужчина изнасиловал ее в 1997 году.

Сам Джереми отрицает все обвинения в изнасилованиях, но признает, что ему нравится хватать девушек за части тела без спроса. Джереми также пожаловался на «консерватизм» организаторов «Порно-Оскара».

Отметим, что скандал с домогательствами изменил и церемонию обычного «Оскара». Актер Кейси Аффлек решил не участвовать во вручении награды лучшей актрисе, чтобы не привлекать к себе внимания после обвинений в домогательствах.

Множество известных актрис в прошлом году выступили с обвинениями в домогательствах в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна. После этого обвинения прозвучали в адрес Вуди Аллена, Джеймса Франко, Кевина Спейси и множества других актеров, продюсеров и политиков.