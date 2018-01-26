Скандал с домогательствами изменил церемонию «Оскара»

Актер Кейси Аффлек решил не участвовать во вручении «Оскара» лучшей актрисе, чтобы не привлекать к себе внимания после обвинений в домогательствах.

По мнению Аффлека, внимание должно быть сосредоточено на «выдающихся» работах, которые представлены в различных номинациях, а не на его появлении во время вручения, сообщает RT со ссылкой на Variety.

Представитель Американской академии кинематографических искусств и наук подтвердил эту информацию и заявил, что высоко оценивает решение Аффлека.

Отмечается, что актер, возможно, и вовсе не придет на церемонию 2018 года.

Аффлек был обвинен в домогательствах участницами съемок фильма «Я всё ещё здесь», который вышел на экраны в 2010 году. Претензии были урегулированы во внесудебном порядке.

Кейси Аффлек знаменит по ролям в таких фильмах, как «Умница Уилл Хантинг», «Американский пирог», «Одиннадцать друзей Оушена», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Интерстеллар» и др.

В 2017 году он стал лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря». Согласно регламенту, он должен был вручать награду лучшей актрисе на следующей церемонии.

Напомним, множество известных актрис выступили с обвинениями в домогательствах в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

После этого обвинения прозвучали в адрес Вуди Аллена, Джеймса Франко, Кевина Спейси и множества других актеров, продюсеров и политиков.