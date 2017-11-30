Приемная дочь обвинила Вуди Аллена в изнасиловании

Приемная дочь Вуди Аллена актриса Дилан Фэрроу заявила, что приемный отец надругался над ней 4 августа 1992 года.

«Мой отец отвел меня на антресоли на чердаке в загородном доме моей матери в Коннектикуте. Он сказал, чтобы я легла на живот и поиграла с игрушечной железной дорогой брата, которая уже была там установлена. Я начала играть, а он сел сзади меня, в дверном проеме. Потом я подверглась сексуальному насилию», – передает РЕН ТВ слова актрисы.

Сам Аллен назвал обвинения «нелепой историей», придуманной матерью актрисы Мией Фэрроу.

Слова Мии, однако, подтвердил ее брат Дилан Мозес, рассказавший, что после случившегося его сестра переживала тяжелый развод и это отрицательно сказалось на воспитании дочери.

Напомним, в 2014 году приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу опубликовала открытое письмо, в котором рассказала о сексуальных домогательствах с его стороны, которым она подвергалась в детстве.

Аллен отверг обвинения в сексуальных домогательствах.