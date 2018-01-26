Германия отправила в Литву 14 бронетранспортеров

Бундесвер направил на базу НАТО в Литве 14 бронетранспортеров, сообщили СМИ.

Как пишет Deutche Welle, по данным минобороны Германии, бронетранспортеры будут переброшены в течение четырех дней.

Техника, входящая в состав 29-го батальона из Донауэшингена, будет направлена в Литву на смену военнослужащих из Мариенберга.

«В общей сложности в Литву направлены 150 транспортных средств и 60 контейнеров», – заявил командующий батальоном Вольф Рюдигер Отто.

Издание отмечает, что общая численность батальона НАТО, состоящего из солдат Германии, Хорватии, Норвегии, Франции и стран Бенилюкса, составляет 1 тыс. 200 человек.

Напомним, ранее в Литве избили четверых пьяных германских солдат из числа дислоцированных в прибалтийской республике военнослужащих НАТО.