Боевики в Сирии в ближайшее время прорвутся из контролируемой США зоны

В ближайшее время в Сирии произойдет прорыв групп боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток страны, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в арабской республике.

«По свидетельствам сирийских беженцев, которым удается выйти из контролируемой США зоны Эт-Танф, в ближайшее время ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлении», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Основной задачей боевиков является «проведение диверсионно-террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор, чтобы сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, выполняющие задачи по уничтожению «котла» с террористами «Джебхат ан-Нусра»в провинции Идлиб».

В Центре по примирению враждующих сторон считают, что «данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлеченность США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских группировок всех мастей подконтрольной себе «вооруженной оппозиции» для срыва мирного процесса в Сирии».

В то же время сообщается, что сирийский военный патруль 24 января уничтожил в районе Эт-Танф передвигавшуюся по пустыне колонну из трех джипов боевиков, оснащенных тяжелыми пулеметами. В результате боестолкновения уничтожено два джипа и пять террористов. Еще одному автомобилю с боевиками удалось вернуться обратно в зону Эт-Танф.