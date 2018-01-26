Басурин рассказал о влиянии западных санкций на личную жизнь

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что благодаря включению в санкционный список, его стали чаще узнавать.

«Возможно, я благодаря санкциям стал более узнаваемым, с какой-то стороны это стало в чем-то мешать, но это в личной жизни. А с другой стороны, это вообще никак не повлияло», – передает РИА «Новости» слова Басурина.

Он подчеркнул, что юридических оснований для введения санкций у Запада нет и меры эти надуманны. «Насколько мне известно, Верховная рада Украины не принимает нас за террористов – в новый закон о реинтеграции (Донбасса) они не внесли это понятие. Поэтому, мне лично непонятно, за что их (санкции) ввели», – сказал Басурин.

Он отметил также, что на его жизнь и жизнь семьи санкции не повлияли никак, потому что никто из них не собирается выезжать в США или Европу.



«Я не собираюсь выезжать в страны Европы. Соответственно, арестовать меня и выдать Украине они не могут», – сказал представитель командования ДНР.

«У меня нет вкладов ни в Европе, ни в Штатах, нет там никакой недвижимости, нет ничего, что бы я мог там потерять и ради чего пошел бы на какой-то компромисс. Я уверяю, что в моем отношении смысла в санкциях нет никакого», – сказал Басурин.

Он выразил уверенность, что главной целью санкций было запугивание людей.

Напомним, в обнародованный черный список ЕС попали пять граждан России, в том числе замминистра обороны Анатолий Антонов, певец Иосиф Кобзон. В список также вошли 14 жителей Востока Украины и девять «юридических лиц» - отрядов ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.

Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин отреагировал на включения своего имени в санкционный список Европейского союза, заявив, что ожидал чего-то большего.