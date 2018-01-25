США отреагировали на планы Катара купить С-400

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США считают планы по покупке Катаром зенитных ракетных комплексов С-400 «суверенным решением» Дохи.

«Это суверенные решения», – сказала Уайт, передает ТАСС.

В четверг стало известно, что Катар заинтересован в покупке у России ЗРК С-400. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что сейчас идут переговоры со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии о приобретении С-400.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что возможными претендентами на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 являются Сирия, Ирак, Судан и Египет.

Ранее Россия договорилась о поставках С-400 в Турцию – страну, состоящую в НАТО. Тогда США выражали обеспокоенность такой сделкой.