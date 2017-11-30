Школьник объяснил причины нападения на колледж

Стала известна причина нападения девятиклассника с пневматикой и дымовыми шашками на колледж в Самаре, сообщают в соцсетях.

15-летний подросток заявил родителям, что отправился на учебу, но вместо школы он пошел в магазин, сообщает Telegram-канал Mash. Там он купил оружие и дымовую шашку и спрятал это в чехол от гитары.

Внешний вид школьника не вызвал подозрений у охраны колледжа, где временно размещалась школа, так как охранники знали подростка. Он поднялся на нужный этаж, зарядил оружие, зажег дымовую шашку и пошел в свой класс.

Запах дыма почуяла его классная руководительница, и вышла в коридор. «Я преградила ему путь и сказала: «Паша, отдавай оружие, не глупи!». Он был настроен решительно, но в глазах был виден испуг: «Нет, Татьяна Алексеевна, отойдите, я в класс пройду!» – рассказала педагог.



На шум из соседних классов выбежали студенты колледжа и разоружили подростка. Впоследствии на допросе школьник объяснил причину своего неудавшегося нападения на колледж. «Я не собирался никого убивать. Я хотел всех испугать. Я хотел привлечь внимание родителей. Их волнуют только мои оценки», – сказал девятиклассник.

Напомним, ЧП произошло в четверг в здании Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, нападение устроил девятиклассник из школы № 46. Полиция начала проверку после инцидента.

В январе в России произошло немало резонансных нападений на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы № 5, в результате пострадали семь человек.

Ранее сообщалось, что в Тыве суд оштрафовал на 5 тыс. рублей подростка, дважды ударившего одноклассника ножом. До этого стало известно, что полиция проводит проверку по сообщениям о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея № 20 в Ульяновске.

На прошлой неделе сообщалось, что охранник школы в Москве вызвал полицию после того, как старшеклассник пытался пронести в учреждение перочинные ножи и бутылку с бензином. Кроме этого сообщалось что ученик в школе деревни Смольное в Челябинской области на перемене ранил ножом сверстника.