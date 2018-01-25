Большое число судейских должностей в России оказались вакантными

В России почти каждая восьмая должность судьи остается вакантной, сообщил на заседании Совета судей гендиректор судебного департамента при ВС Александр Гусев.

«В областных и равных им судах, арбитражных судах численность вакантных должностей судей составляет по 11,9% от общей штатной численности судей, в районных судах – 12,4%. В окружных (флотских) военных судах и гарнизонных военных судах численность вакантных должностей составляет соответственно 15,5% и 15,4%», – цитирует Гусева ТАСС.

По его информации в России действуют 2 тыс. 371 федеральный суд общей юрисдикции и 115 арбитражных судов. В Российском государственном университете правосудия в 2017 году профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошли более 5,8 тыс. судей и свыше 2,4 тыс. гражданских служащих судов.

Накануне винтервью газете ВЗГЛЯД директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева заявила, что создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции повысит их независимость.

До этого с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин.