Германия отказалась от поставок оружия в Турцию из-за вторжения в Африн

Правительство Германии временно приостановило поставки Турции вооружения из-за операции в сирийском Африне.

«Федеральное правительство очень обеспокоено военным конфликтом в северной Сирии», – сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Spiegel.

По его словам, в связи с этим решено временно приостановить поставки вооружения Турции.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье.

Позже президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю свою границу с Сирией от террористов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Африне.