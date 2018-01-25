Эксперт: Поездки Путина в Башкирию и Татарстан – это рабочие будни

Визиты Владимира Путина в регионы проходят «не столько в рамках предвыборной кампании, сколько в рамках текущей президентской работы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя рабочие поездки Владимира Путина в Башкирию и Татарстан.

Напомним, вечером 24 января президент Владимир Путин завершил рабочую поездку в Башкирию и прибыл в Казань. Визит продлится два дня. Глава государства встретится с представителями мусульманского духовенства и руководителями Болгарской исламской академии, сообщило агентство «Татар-информ». На встрече пойдет речь о создании системы духовного образования и развитии российской богословской школы, а также о первых результатах работы академии.

Алексей Мартынов отметил, что с электоральной точки зрения Башкирия и Татарстан – такие же равнозначные для главы государства регионы как и остальные в России. В рамках предвыборной кампании Путин объездит их все, - подчеркнул эксперт.

Эти же визиты проведены «не столько в рамках предвыборной кампании, сколько в рамках текущей президентской работы, в которой работает Путин. Он – действующий президент и занимается тем, чем и должен заниматься, в том числе посещать регионы», - подчеркнул эксперт. Мартынов отметил, что глава государства не стал уходить в отпуск, чтобы заниматься выборами, хотя закон это позволяет.

Политолог напомнил, что в Башкирии Владимир Путин снова затронул вопросы конверсии - диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК. Напомним, что в Уфе президент посетил «Объединенную двигателестроительную корпорацию – Уфимское моторостроительное производственное объединение», где провел рабочее совещание по этой теме.

Кроме того, в рамках нынешнего визита звучат вопросы межнационального, межрелигиозного согласия, развития без потрясений, «которые концептуально вписываются в предвыборную программу Путина». Дело в том, что эти республики – одни из мусульманских апологетов России, при этом, там активно представлены и другие конфессии, резюмировал Мартынов.

25 января российский лидер должен посетить филиал ПАО «Туполев» – Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Там он пообщается с работниками и пронаблюдает за полетом модернизированного бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь». Кроме того, Путин поучаствует во всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!», который пройдет в «Татнефть-арене». Также он планирует посетить Казанский (Приволжский) федеральный университет, где, в частности, проведет телемост с ведущими вузами страны.