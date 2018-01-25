Вдова Сергея Бодрова стала жертвой телефонных мошенников

Со счета вдовы режиссера и актера Сергея Бодрова Светланы телефонные мошенники украли почти 600 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Бодрова обратилась в полицию в среду. Она пояснила, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из банков, в котором у нее открыт сберегательный счет. Он попросил ее по телефону назвать реквизиты банковской карты. Причиной интереса называлось якобы «проведение реконструкции интернет-банка», передает ТАСС.

Источник отметил, что после того, как Бодрова назвала реквизиты, с ее счета были списаны 575 тыс. рублей.

Проводится проверка.