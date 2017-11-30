Грузия решила побороться за Олимпиаду-2030

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что его страна намерена принять зимние Игры-2030, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В марте Грузию для изучения ее возможностей прибудут эксперты МОК, такая договоренность достигнута на недавней встрече с президентом организации Томасом Бахом.

Как отметил на заседании кабмина его руководитель, «Грузия претендует, чтобы спустя 12 лет принять Зимние Олимпийские Игры».

Георгий Квирикашвили пообещал представить детальный правительственный план на счет подготовки к Играм.

По его словам, президент МОК поддерживает стремление Грузии.

В 2005 году Грузия заявляла, что хочет принять Игры-2014, которые в итоге прошли в Сочи. Когда Сочи выиграл борьбу за Олимпиаду, грузинская сторона поддержала это. В Играх приняли участие и грузинские спортсмены, хотя на тот момент из-за войны-2008 Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.