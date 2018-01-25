Турецкие СМИ уличили Белый дом в некорректной передаче разговора Эрдогана и Трампа

Подготовленный Белым домом пресс-релиз о состоявшемся накануне телефонном разговоре президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана неточно отражает их содержание, сообщили турецкие СМИ.

Как пишет Hurriyet со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера, накануне Белый дом, сообщил, что Трамп призвал Эрдогана обеспечить деэскалацию насилия в Сирии в связи с операцией ВС Турции в Африне, передает РИА «Новости».

По словам турецкой администрации, на самом деле Трамп не выражал озабоченности по поводу эскалации насилия из-за операции в Африне, а Эрдоган напомнил президенту США о его обещании прекратить военную помощь силам самообороны сирийских курдов.

Пресс-служба Эрдогана заявила, что президент Турции призвал Трампа прекратить поставки оружия сирийским курдам.

Напомним, Белый дом по итогам переговоров американского лидера с Тайипом Эрдоганом сообщил, что Трамп призвал Турцию сосредоточиться на борьбе против ИГ*. Стороны также договорились развивать «стратегическое партнерство», в частности, в области «содействия региональной стабильности и борьбе с терроризмом во всех его формах.