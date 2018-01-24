США поддержали Францию в партнерстве против химоружия

Белый дом заявил о «решительной поддержке» США партнерства против химоружия, созданного Францией.

«Партнерство особенно значимо, учитывая неоднократно примененное Россией вето в отношении совместного механизма ООН и ОЗХО по запрещению химоружия», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Также сообщается, что международное сообщество должно установить виновных в применении химоружия в Сирии.

«Мы призываем все влиятельные государства осудить использование этого ужасного вооружения и привлечь к ответственности тех, кто совершает массовые убийства с применением химического оружия, и тех, кто их спонсирует и поддерживает», – сообщает Белый дом.

Во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон принял участие в создании международного партнерства против применения химического оружия, инициированного Францией. Тиллерсон заявил, что сирийские власти якобы применили химоружие в Восточной Гуте, а Россия, по его мнению, несет за это ответственность.

Ранее сообщалось, что США назвали аргументы России по химатакам в Сирии непрофессиональными. В ноябре Россия указывала США на недопустимость политизации деятельности механизма ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии.