В МГУ высказали отношение к инциденту со студентом в кипе

Инцидент в МГУ с отказом принимать экзамен у студента в кипе не является отражением общей политикой вуза, сообщила замдекана по общим вопросам факультета телевидения Московского государственного университета Наталья Трушакова.

«Факультет подтверждает факт инцидента. Подчеркивает, что это абсолютно частный случай, не имеющий никакого отношения к политике факультета и МГУ в целом», - приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что в МГУ подтверждают равенство прав на обучение и ношение символов веры представителей всех религиозных конфессий.

В пресс-службе Федерации еврейских общин России подтвердили, что экзаменатор отказался принимать у студента факультета телевидения МГУ Льва Бороды экзамен из-за кипы. При этом в ФЕОР заявили, что стороны «считают инцидент исчерпанным», так как студент сдал экзамен другому преподавателю.

Накануне стало известно, что в МГУ профессор Вячеслав Бабурин отказался принимать экзамен у студента-иудея в кипе. При этом объяснялось, что именно правила внутреннего распорядка МГУ запрещают находиться в помещениях вуза в верхней одежде и головных уборах.