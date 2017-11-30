В МГУ объяснили отказ допустить студента в кипе к экзаменам

В Московском госуниверситете профессор Вячеслав Бабурин отказался принимать экзамен у студента-иудея в кипе, так как правила внутреннего распорядка МГУ запрещают находиться в помещениях вуза в верхней одежде и головных уборах, сообщил декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов.

«Претензий к профессору Вячеславу Бабурину нет, у него было полное правило поступить так, как он поступил. Я поговорил с ним, и он указал мне на правила внутреннего распорядка Московского государственного университета», - приводит слова Добролюбова агентство «Москва».

По его словам, эти правила были подписаны ректором в 2008 году. Они предписывают, что в помещениях вуза запрещено находиться в верхней одежде и головных уборах. Аналогичные правила предусмотрены и в других вузах.

Речь идет об инциденте, когда завкафедры экономической и социальной географии МГУ профессор Бабурин во время экзамена потребовал от студента снять кипу с головы. В итоге учащемуся заменили преподавателя.

В прошлом году, отметил Добролюбов, Бабурин уже просил студенток-мусульманок снять платки перед сдачей экзамена.

По его словам, студент Лев Борода является учащимся Высшей школы (факультета) телевидения МГУ, а на геофаке сдавал экзамен по географии.

Источник в столичном еврейском сообществе отметил, что студент является сыном президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил, что в этом инциденте не видит повода для возбуждения дела об оскорблении чувств верующих, однако это вопрос репутации университета.