Российского дизайнера засыпали оскорблениями после «расистской публикации»

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко сообщила, что не хотела никого обидеть фразой на пригласительной открытке «Niggas in Paris» и попросила прощения.

Ульяна Сергеенко, с 2012 года представляющая свои коллекции в Европе, заявила, что ее обращение к подруге не относилось к оскорблениям:

«Я проснулась утром, и мой телефон был полон оскорбительными сообщениями вроде «Ты заслуживаешь худшего», «Умри, белый мусор» и т. д. Я родилась в маленьком городке на востоке Казахстана, моя дочь наполовину американка, я никогда не делила людей на черных и белых. Канье Уэст – один из моих любимых исполнителей, а «NP» – одна из моих любимых песен. И да, мы называем друг друга словом на «N» иногда, когда хотим почувствовать себя такими же крутыми, как эти ребята. Я глубоко извиняюсь перед всеми, кого это могло обидеть. Мира – моя дорогая подруга, и даже тот факт, что она запостила фотографию личной открытки в своих соцсетях говорит о том, что мы не имели в виду ничего плохого и не осознавали последствий. Я точно выучила урок и благодарна за него», – сообщила Сергеенко в Instagram, но позже удалила запись.

Позже стало известно, что подругу Сергеенко Мирославу Думу, разместившую в соцсетях фото открытки с оскорбительной надписью, исключили из Совета директоров журнала «The Tot». Об этом представители издания «The Tot» написали в официальную группу Instagram:

«Мы глубоко потрясены оскорбительной и расистской публикацией Мирославы Думы на Неделе моды в Париже. Эти действия никоим образом не отражают мнения журнала Tot. Расизм в любой форме недопустим, независимо от того, является ли он случайным или непреднамеренным. Слова имеют большую силу, и мы знаем, что эти слова ранят. Мы немедленно исключили Мирославу Думу из правления нашей компании».

Ранее Дума также извинилась за своей поступок, сообщив, что фраза из открытки «Niggas in Paris» является отсылкой к одноименной песне Канье Уэста и Jay-Z.

Публикация от Miroslava Duma (@miraduma) Янв 23, 2018 at 9:07 PST

Блогер Лена Миро отметила , что в США любая поддержка расизма всегда стоит человеку карьеры и репутации.

«Мне интересно, как поведут себя подружки Ульяны Сергеенко в свете ее расистских высказываний. Как прокомментирует ситуацию Ксения Собчак или, скажем, Наталья Водянова, которая все еще действующая модель, снимающаяся в рекламе? Отмолчаться и продолжить дружить – значит, молча поддержать расизм. Встать на защиту Сергеенко – значит перекрыть себе сотрудничество с добросовестными кампаниями, то есть денежный поток».

Напомним, известная манекенщица Наоми Кэмпбелл обвинила в расизме российского дизайнера Ульяну Сергеенко и призвала бойкотировать ее шоу в рамках Недели моды в Париже.