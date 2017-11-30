СМИ: Кэмпбелл обвинила известного российского дизайнера в расизме

Известная манекенщица Наоми Кэмпбелл обвинила в расизме российского дизайнера Ульяну Сергеенко и призвала бойкотировать ее шоу в рамках Недели моды в Париже.

Поводом для скандала стало приглашение, которое Ульяна прислала своей подруге, а та выложила его фото в Instagram.

На конверте Ульяна написала «To my niggas in Paris», в настоящее время фото удалено. «Серьезно? Зачем такое писать и публиковать? Вы все еще собираетесь на ее шоу?» – цитирует заявление Кэмпбелл в своем Тelegram-канале издание Super.

Известно, что показ Ульяны Сергеенко в Париже проходит при поддержке Министерства культуры России. В ведомстве не придали значения разборкам манекенщицы и дизайнера. «У нас много разных дел», – ответили корреспонденту Super в пресс-службе.

Впервые свою коллекцию одежды Ульяна Сергеенко показала в Париже в 2012 году.