Цены на промышленные товары в России в 2017 году выросли на 8,4%

Рост цен производителей промышленных товаров за период с начала 2017 года составил 8,4%, за декабрь цены выросли на 1,2%.

«В декабре 2017 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,2%, за период с начала года – 108,4%. В декабре 2016 года – 100,9%, за период с начала года – 107,5%», – сообщается на сайте Росстата.

Цены на добычу полезных ископаемых в 2017 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 15,2%. В декабре 2017 года в добыче полезных ископаемых цены на сырую нефть увеличились на 9,7%, на продукцию добычи и агломерации торфа – на 3,5%, на продукцию добычи декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев – на 2,6%, на нефтяной газ – на 2%.

Газообразные углеводороды, кроме природного газа, стали дороже на 12,3%. Неорганические химические вещества подорожали на 4%.

Вместе с тем, в металлургическом производстве на 3,7% снизились цены на чугун, сталь и ферросплавы, на 1,5% – на свинец, цинк и олово.