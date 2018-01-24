Украинский журналист раскрыл секретную информацию о поставках оружия в ВСУ

Сведения о планах по поставкам на вооружение украинской армии новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотников, которые раскрыл в середине января журналист Юрий Бутусов, имеют гриф «совершенно секретно», заявили в пресс-службе генштаба ВСУ.

15 января главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что генштаб решил внести в список потребностей ВСУ «800 современных ПТРК типа «Стугна» и «Корсар», а также «несколько тысяч управляемых ракет» и 500 беспилотников, пишет Liga.net.

Бутусов отмечал, что это означает, что оружие скоро включат в гособоронзаказ, а в течение двух-трех лет поставят в войска.

Однако в ответ на запрос на этот счет пресс-служба генштаба ВСУ заявила, что потребность армии в вооружении и технике, порядок ее удовлетворения определены государственной целевой оборонной программой развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года, которая утверждена постановлением правительства от 30 марта 2016 года №284-6. Постановление это имеет гриф «Совершенно секретно».

17 января президент страны Петр Порошенко заявил, что Украина в разы увеличит поставки противотанковых комплексов и беспилотников в зону проведения силовой операции в Донбассе.