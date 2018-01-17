Порошенко пообещал в разы увеличить поставки оружия в «АТО»

Украина в разы увеличит поставки противотанковых комплексов и беспилотников в зону проведения силовой операции в Донбассе, заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Противотанковое вооружение - его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в «АТО». Количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза», - приводит слова Порошенко РИА «Новости».

При обсуждении гособоронзаказа на заседании Совета национальной безопасности и обороны он сообщил, что ожидаются, в частности, поставки американских ПТРК Javelin.

Также будет увеличено в 10 раз оснащение армии антиснайперскими комплексами. Всего на гособоронзаказ в 2018 году страна собирается потратить более 21 млрд гривен (более 731,7 млн долларов), что больше прошлого года на 37%.

Ранее Порошенко заявил, что Javelin будут поставлены за счет средств американского бюджета. Их могут передать Украине в течение полугода.