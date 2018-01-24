Песков прокомментировал сообщения о планах блокировки СМИ-иноагентов

В Кремле не знают о планах по временной блокировке СМИ-иноагентов из-за распространения ими призывов бойкотировать президентские выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне ничего не известно о таких планах, по всей видимости вам было бы лучше обратиться к сенатору за дополнительными разъяснениями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее о проработке такой возможности сообщили «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова. Сам Климов отметил, что такого решения не принималось.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Закон разработан в качестве ответной меры на то, что RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.