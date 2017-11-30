ГИБДД предложили ввести тестирование на знание ПДД при каждой замене прав

ГИБДД рассматривает предложение Союза автошкол, согласно которому водители, срок действия удостоверений которых подошел к концу, могут столкнуться с необходимостью сдавать экзамен на знание ПДД при замене документа.

Предложение сдавать экзамен при переоформлении водительского удостоверения содержится в резолюции III Конгресса автошкол, направленной в ГИБДД. В настоящее время водители получают права на 10 лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.

В резолюции же указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому при обмене прав водителей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения, пояснил председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. По его словам, речь только о теоретической части экзамена, необходимости пересдавать практику эксперты не видят.

«Предложение обусловлено еще и тем, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей», – указано в резолюции, пишут «Известия».

Автошколы предлагают также ужесточить контроль и за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье позволяет сесть за руль. Хотя срок действия таких справок с января сокращен до года, их наличие проверяют раз в 10 лет при плановой замене удостоверения. Если за это время у водителя появились хронические заболевания или он пристрастился к алкоголю, отследить это невозможно.

В связи с этим автошколы предлагают обязать водителей возить медицинскую справку с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять ее наличие, указано в резолюции.