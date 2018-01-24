Индонезийские военные научили главу Пентагона обращаться со змеями

Сотрудники индонезийских спецподразделений показали главе Пентагона Джеймсу Мэттису, приехавшему с визитом в Джакарту, навыки манипуляций со змеями и другие уникальные способности.

Военные также продемонстрировали умение ходить по раскаленным углям и ломать головой бетонные блоки, сообщает ABC.

To the sounds of beating drums, Indonesian commandos show off their unique skills for Sec. Mattis - including snake-handling, walking on fire and breaking bricks with their heads. https://t.co/ASpdssk4jC pic.twitter.com/RnPq7LArfB — ABC News (@ABC) 24 января 2018 г.

После Мэттис отправился в Ханой для своего первого визита во Вьетнам.

Напомним, в октябре 2017 года США отказали во въезде главнокомандующему вооруженных сил Индонезии Гатоту Нурмантио. В Вашингтоне это назвали «административной ошибкой».