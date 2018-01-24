Нефть подешевела на неожиданном росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром пошли вниз после сообщения о росте запасов сырья в США согласно данным Американского института нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,17% – до 69,83 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,03%, составив 64,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным института, запасы нефти в США выросли на 4,75 млн баррелей за неделю к 17 января. При этом предыдущие семь недель запасы нефти все время снижались. Аналитики ожидали, что за последнюю неделю запасы также сократились на 1,6 млн баррелей.