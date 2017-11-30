National Interest узнало о новых способностях бомбардировщика Ту-95

Российские бомбардировщики Ту-95 получают способность быстро реагировать на изменение ситуации в ходе боевых действий и неожиданное появление новых целей, пишут западные СМИ.

По мнению экспертов National Interest, Ту-95 получили возможность изменять целеуказание для крылатых ракет, которым уже задано направление полета. Операция в Сирии показала, что Ту-95 могли использовать прицельно-навигационный комплекс для перенаправления ракет, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что Ту-95 или уже получил возможность менять цели находящихся в воздухе ракет, или такая возможность, «скорее всего, разрабатывается».

Таким образом, отмечает журнал, США перестали быть единственными обладателями высокоточного оружия, отметили эксперты.

Напомним, российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, поднявшиеся в воздух с аэродрома в Энгельсе, нанесли удар по позициям террористов в Сирии новейшими крылатыми ракетами Х-101. В феврале 2017 года Ту-95 наносили удары крылатыми ракетами Х-101 по Ракке.