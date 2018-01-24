Советник Трампа счел процветание США выгодным для всего мира

Процветание экономики США выгодно всему миру, заявил советник главы американского государства Дональда Трампа Гэри Кон.

«Процветающая Америка выгодна для всего мира. Когда экономика США растет, мир делает то же самое», – передает РИА «Новости» слова Кона.

Он заявил, что Трамп продолжит следовать принципам честной экономической конкуренции, но для этого необходимо соблюдение всеми странами принятых правил.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины на солнечные батареи и стиральные машины.

В конце 2016 года США объявили об антидемпинговых пошлинах на импорт стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ.