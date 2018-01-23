Германия успешно испытала двигатель для ракеты Ariane 6

Двигатель Vulcain 2.1, созданный для главной ступени новейшей ракеты-носителя Ariane 6, успешно прошел испытания в немецком Лампольдсхаузене.

Испытания проводил Немецкий аэрокосмический центр на испытательном объекте Р5 в Лампольдсхаузене, сообщается на сайте ArianeGroup. Тест длился около 10 минут.

Двигатель Vulcain 2.1 разработан для питания основного этапа пуска Ariane 6. Эта версия двигателя является модификацией двигателя Ariane 5 Vulcain 2, адаптированная для новой ракеты-носителя в целях упрощения производства и снижения затрат.

«Двигатель объединяет в себе газогенератор, созданный с применением 3D-печати, упрощенное дивергентное сопло и кислородный нагреватель для повышения давления в баке. Модификации помогают достигнуть целевых показателей затрат для пусковой установки Ariane 6, сохраняя при этом эффективность и надежность Ariane 5», – говорится в сообщении.

Также отмечено, что первый полет Ariane 6 полет запланировали на 2020 год.

Ariane 6 – европейская ракета-носитель, предназначена для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту. Запуски планируется производить с космодрома Куру во Французской Гвиане. Стоимость создания ракеты и нового стартового комплекса оценивается 4 млрд евро. Сейчас основной ракетой-носителем для стран ЕС является Ariane 5.

Ariane 5 считается конкурентом российского «Протона-М». Сообщалось, что выпуск этой тяжелой ракеты будет прекращен после внедрения Ariane 6.

В сентябре 2016 года совет Европейского космического агентства одобрил программу создания новой ракеты-носителя Ariane 6, которая призвана заменить Ariane 5.