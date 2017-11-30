Европа решила отказаться от конкурента «Протона»

Выпуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5, считающейся конкурентом российского «Протона-М», будет прекращен после внедрения нового аппарата Ariane 6.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на гендиректора консорциума ArianeGroup Алена Шармо, первый запуск Ariane 6 состоится не позднее середины 2020 года, а в полном объеме переход на новую ракету должен произойти в 2023 году.

По словам Шармо, заказы на пусковые услуги, предполагающие старт 10 ракет Ariane 5 объемом более 1 млрд евро, позволят быстро внедрить на рынок носитель Ariane 6.

Потребность в создании новой ракеты объясняется растущей известностью американской компании SpaceX.

Ожидается, что ракета Ariane 6 будет дешевле Ariane 5 благодаря более эффективному производству и внедрению передовых технологий производства.

С учетом портфеля заказов на 10 последних ракет Ariane 5 должна стартовать еще 23 раза.

С момента первого запуска в 1996 году Ariane 5 94 раза стартовала в космос, два пуска оказались неудачными, еще два признаны удавшимися частично.

Одним из конкурентов Ariane 5 считается российская ракета «Протон-М».

Напомним, в сентябре 2016 года совет Европейского космического агентства (ЕКА) одобрил программу создания новой ракеты-носителя Ariane 6, которая призвана заменить Ariane 5.

В декабре 2014 года страны ЕС договорились о начале работ по созданию ракеты-носителя нового поколения Ariane 6, стоимость проекта оценивается в 4 млрд евро на период до 2020 года.