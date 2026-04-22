Путин поздравил студенческий корпус спасателей с 25-летием

Tекст: Валерия Городецкая

Президент России Владимир Путин поздравил добровольцев-спасателей с юбилеем, подчеркнув их важную роль, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Вы всегда готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду, в самых сложных ситуациях действуете слаженно, четко, оперативно», – отметил глава государства. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко также направил поздравление, отметив вклад ВСКС в развитие волонтерства в стране и системную подготовку молодых специалистов.

Корпус был основан в 2001 году по инициативе МЧС России и за четверть века вырос в крупнейшее добровольческое объединение, охватывающее все регионы страны. Сейчас ВСКС объединяет более 280 студенческих и 230 школьных спасательных отрядов, а более 10 тыс. подготовленных добровольцев участвуют в ликвидации последствий происшествий на постоянной основе.

Важным направлением деятельности организации остается оперативная помощь при природных и техногенных катастрофах. За годы работы добровольцы ВСКС принимали участие более чем в 50 крупных федеральных и региональных чрезвычайных ситуациях: тушили лесные пожары в разных регионах страны, боролись с наводнениями и помогали в устранении последствий других бедствий. С началом специальной военной операции добровольцы ВСКС оказывают гуманитарную помощь жителям Донбасса, Новороссии, а с 2024 года – Белгородской и Курской областей. За это время было совершено более 4 тыс. гуманитарных выездов, доставлено свыше 11 тыс. тонн помощи, а поддержка оказана более 2 млн человек.

Торжественные мероприятия в честь юбилея проходят по всей стране: проходят смотры сил, вручение наград отличившимся добровольцам и флешмоб с построением в цифру «XXV». В Москве празднование состоялось в Зале Славы Музея Победы, где собрались 300 студентов-спасателей. В Свердловской области в рамках акции ВСКС был передан флаг между региональными отделениями – эта акция завершится в декабре 2026 года в Москве.

Во многих регионах добровольцы отмечают праздник на своих дежурствах и продолжают помогать пострадавшим от стихийных бедствий. Например, в Дагестане, где идут работы по ликвидации последствий подтоплений, студентов поздравили руководители ВСКС и Народного фронта. Руководитель Корпуса Евгений Козеев выразил благодарность добровольцам за готовность прийти на помощь в любую точку страны и отметил, что именно это объединяет команду ВСКС.