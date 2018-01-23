В Сирии нашли памятник «российским добровольцам»

В Telegram-канале WarJournal опубликована фотография памятника «российским добровольцам», якобы установленная в Сирии.

Фото появилось в Telegram-канале во вторник.

Conflict Intelligence Team в Facebook отмечает, что на постаменте памятника изображена медаль, которая напоминает «вагнеровский крест», якобы вручаемый бойцам «ЧВК Вагнера» за взятие Пальмиры.

Также CITeam переводит надпись на арабском языке: «Российским добровольцам, геройски погибшим при освобождении сирийских нефтяных месторождений от ИГИЛ*».

В конце октября 2017 года СМИ сообщали, что с начала года в Сирии якобы погиб 131 гражданин России, в том числе представители частной военной компании.