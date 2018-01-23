В Сети появилось видео драки учениц на задворках школы в Ставрополье

В Ставропольском крае несколько десятков учеников сельской школы наблюдали за жестокой дракой четырех сверстниц на заднем дворе образовательного учреждения; в Сети появилось видео потасовки, снятое сестрой одной из участниц происшествия.

Как сообщает «Вести.ру», потасовка произошла возле школы села Новоблагодарное Предгорного района Ставропольского края.

Судя по ролику, участниц драки подбадривали призывами бить ногами по лицу.

Предположительно, неприязненные отношения между сторонами конфликта начались давно, а состоявшаяся на перемене «встреча» стала чем-то вроде реванша за поражение днем ранее, о чем якобы говорит вся школа.

Драка завершилась, когда кто-то из наблюдателей увидел учителя. После этого большая часть собравшихся быстро покинула «поле брани», а ее участницы и сочувствующие стали осматривать полученные травмы.

Напомним, после громких ЧП в российских школах соцсеть «ВКонтакте» удалила запрещенную информацию в трех группах по требованию Роскомнадзора.

Напомним, 15 января в пермской школе №127 между двумя подростками произошла драка на ножах, пострадали 15 человек, среди которых ученики младших классов и учительница. Подозреваемых задержали и завели уголовное дело о покушении на убийство. 19 января произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 города Улан-Удэ. Девятиклассник пришел в школу и, поднявшись на третий этаж, кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где шел урок литературы. После этого подросток напал с топором на учителя и учеников.