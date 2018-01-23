Уголовное дело завели после перестрелки в Махачкале

После драки с перестрелкой в центре Махачкалы было заведено уголовное дело по двум статьям, сообщил представитель ГУ МВД по Дагестану.

Личности всех участников драки установлены. Дело возбуждено по факту хулиганства и причинения легкого вреда здоровью, передает РИА «Новости».

Напомним, инцидент, в результате которого были госпитализированы три человека, произошел в ночь на вторник.