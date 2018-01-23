Стрельба произошла в Махачкале

В результате драки со стрельбой в центре Махачкалы три человека госпитализированы, сообщили в ГУМВД по Дагестану.

По словам представителя полиции, драка на пересечении улиц Ярагского и Коркмасова переросла в перестрелку, передает РИА «Новости».

Уточняется, что человек, открывший стрельбу из травматического оружия, задержан.

В ноябре в Дагестане в перестрелке с участием детей чиновников погибли два человека.