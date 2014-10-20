«Китайский Гагарин» поделился впечатлениями от первого полета: Думал, что умру

Первый космонавт Поднебесной, «китайский Гагарин» Ян Ливэй впервые рассказал о своих ощущениях во время полета в космос 15 лет назад, передают местные СМИ.

Как передает агентство «Синьхуа», сейчас Ян Ливэю 53 года, он генерал НОАК, занимает пост заместителя руководителя программы пилотируемых космических полетов Китая. Ливэй стартовал в космос 15 октября 2003 года на борту корабля «Шэньчжоу-5» и стал первым китайским тайкунавтом (от «тайкун» – «великая пустота», космос – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.

«Все бешено тряслось. Испытывая перегрузку 8G, думал, что тело вот-вот разорвется. Он не мог двигаться. Он ничего не видел», – передает корреспондент агентства «Синьхуа» воспоминания Ливэя.

Первый китайский космонавт сообщил, что на высоте 30-40 км над Землей корабль «охватили низкочастотные колебания».

«Я думал, что сейчас умру», – рассказал Ян Ливэй.

Губительные вибрации продолжались 26 секунд. После их окончания опытный пилот «почувствовал себя заново родившимся».

Корабль с Ян Ливэем на борту сделал 14 витков вокруг Земли. В ходе полета он успел пообедать китайскими блюдами и поговорить с женой по телефону.

Напомним, ранее специалисты космической отрасли Китая в ходе 27-го Планетарного конгресса ассоциации исследователей космоса (ASE) предложили представителям других стран принять участие в программе новой космической станции КНР.