Старейшая актриса Голливуда скончалась в возрасте 105 лет

На 106-м году жизни умерла Конни Сойер, старейшая из продолжавших работать актрис Голливуда, сообщают СМИ.

Она скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе, передает ТАСС со ссылкой на TMZ.

Конни Сойер родилась в 1912 году в семье еврейских мигрантов из Румынии.

В 1959 году она снялась в фильме «Дыра в голове» вместе с Фрэнком Синатрой.

Последний фильм, в котором снялась Сойер – сериал «Рэй Донован».