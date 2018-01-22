Британия профинансировала исследования настроений русских в Прибалтике

Британское правительство финансирует проводимые Балтийским центром развития СМИ исследования об умонастроениях русских в Прибалтике, сообщает Delfi.

Анализ прибалтийской аудитории проводится центром, который находится в Риге, при содействии британской фирмы YouGov, занимающаяся опросами, и медиацентра IWPR (Institute for War and Peace Reporting). В посольстве Великобритании в Таллине пояснили, что МИД Британии «постоянно заказывает исследования целевых групп и прочие анализы», которые поддерживают работу министерства в сфере стратегической коммуникации, сообщает Delfi.

Портал отмечает - еще осенью 2017 года The Guardian писала о том, что правительство Великобритании заказало исследование взглядов русскоязычного меньшинства в странах Балтии, при этом спонсировались такие проекты еще в 2015 году. Суть исследований засекречена.

Деньги идут от Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) – он ежегодно выделяет до 1 млрд фунтов (1,3 млрд евро) на совместные проекты британских служб разведки и контрразведки, армии и МИДа.

Guardian сообщала, что в 2017 году на анализ целевой группы русскоязычного меньшинства в Прибалтике фонд потратил около 1,3 млн евро.

Более того, сообщает портал, на Украине британское правительство финансировало PR-агенство M&C Saatchi, которое известно своими предвыборными кампаниями.