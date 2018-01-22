Родственники сообщили о состоянии Караченцова после химиотерапии

В начавшемся в конце ноября лечении актера Николая Караченцова, у которого было обнаружено злокачественное новообразование в легком, наблюдается положительная динамика, сообщил сын артиста Андрей Караченцов.

«Сейчас мы уже заканчиваем четвертый курс химиотерапии. Надо сказать, что есть положительные результаты. То новообразование в легком, которое у него диагностировано, оно под воздействием химиотерапии уменьшается», – сказал Андрей Караченцов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что родственники артиста полностью доверяют российским медикам. После окончания курса химиотерапии будет проведено тщательное обследование, после чего врачи выберут дальнейшую тактику лечения.

Напомним, что перед началом курса Николай и Андрей Караченцовы посещали Святую гору Афон в Греции, два дня провели в монастыре Ватопед и приложились к иконе «Всецарица», которая, как считается, помогает при онкологических заболеваниях.

В сентябре Караченцов, который прервал актерскую деятельность после ДТП в 2005 году, был госпитализирован в хирургию НИИ им. Склифосовского из-за новообразование в легком.